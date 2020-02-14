حمية غذائية تساعدك في فقدان 7 كيلو جرام من الوزن خلال أسبوعين.. تعرّف عليها

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يرغب كل شخص في الوصول لوزن و جسم مثالي فيحاول بشتى الطرق المتاحة للوصول إلى نظام غذائي يتماشي مع متطلباته اليومية و يجعله يحصل على الوزن الذي يريده، ومن ضمن هذه الأنظمة الغذائية التي يُقبل عليها الكثير من الأشخاص لخفض الوزن و الوصول إلى نتائج سريعة هو ما يعرف بـ “رجيم البروتين” .

ويعتمد ريجيم البروتين أو ريجيم اتكنز كنظام غذائي على زيادة كمية البروتين التي يتناولها الفرد في مقابل الحصول على كميه قليلة جداً من الأطعمة المحتوية على الكربوهيدرات مما يجعل الجسم يعتمد على الدهون المخزنة لديه و يعمل على حرقها للحصول على الطاقة.

ويسبب هذا الريجيم انخفاض سريع في الوزن خصوصا في أول أسبوعين ليصل إلى 7 كيلو جرام من تطبيقه و ذلك لأن الإقلال من تناول الكربوهيدرات يؤدي إلى فقدان سوائل الجسم كما يؤدي الإكثار من تناول الأطعمة المحتوية على البروتين إلى تكون مواد تسمى الكيتونات و التي تنطلق في مجرى الدم فتسبب فقد الشهية وكذلك الغثيان.

وتعتمد حمية “اتكنز” على تناول كميات متوازنة من البروتين و الكربوهيدرات و الدهون و ذلك للوصول لوزن مثالي ، حيث يقول د اتكنز إنك لست بحاجة إلى خفض كمية اللحوم التي تتناولها أو التخلص من الدهون الزائدة و لكن بدلا من ذلك السيطرة على الكربوهيدرات التي تتناولها هو الأهم.

ينقسم ريجيم البروتين أو ريجيم اتكنز إلى 4 مراحل أساسية واعتمادا على أهداف فقدان الوزن الزائد لديك يمكنك البدء بأي مرحله من المراحل الثلاثة الأولى.

أولا: مرحلة الحث:

في هذه المرحلة الصارمة من مراحل الريجيم تحتاج إلى التخلي نهائيا عن تناول الكربوهيدرات و الإكتفاء فقط ب 20 جراماً من الكربوهيدرات و ذلك لتحصل على 10 % فقط من السعرات الحرارية لجسمك من الكربوهيدرات بدلاً من الحصول على 45- 65 % في الوضع العادي، و يجب أن تمثل الخضروات مثل الهليون (الاسبراجوس)، القرنبيط، الكرفس، الخيار، الفاصوليا الخضراء و الفلفل حوالي 12 15 جراماً من إجمالي الكربوهيدرات التي تتناولها يومياً

يجب أن تأكل بروتين مثل السمك، المحار، الدواجن، اللحوم، البيض، والجبن وذلك في كل وجبة لا تحتاج لتقييد الزيوت و الدهون، و لكن لا يمكن أن تتناول معظم الفواكة و كذلك السلع المخبوزة السكرية، الخبز، المعكرونة، الحبوب والمكسرات،يجب أن تشرب ثمانية أكواب من الماء يومياً وتستمر هذه المرحلة لمدة أسبوعين على الأقل، اعتماداً على فقدان الوزن الخاص بك

ثانيا : مرحلة الموازنة:

في هذه المرحلة عليك الاستمرار في أكل ما لا يقل عن 12-15 جراماً من الكربوهيدرات الصافية و ذلك من خلال الخضروات، أيضا عليك تجنب الأطعمة التي تحتوي على سكر مضاف و لكن يمكنك إضافة بعض الكربوهيدرات الغنية بالمغذيات و المزيد من الخضروات، التوت ، المكسرات، و البذور طالما أنك مستمر في إنقاص وزنك، عليك البقاء في هذه المرحلة حتى ينقصك 4 5 كجم فقط عن الوزن الذي ترغب في الوصول له

ثالثا :مرحله ما قبل الاستمرارية:

في هذه المرحلة، عليك الاستمرار في زيادة تدريجية في عدد من الأطعمة التي يمكن أن تأكلها بما في ذلك الفواكه و الخضراوات النشوية و الحبوب الكاملة، و يمكنك إضافة حوالي 10 جراما من الكربوهيدرات في النظام الغذائي الخاص بك كل أسبوع و لكن يجب أن تخفض هذه القيمة إذا توقف فقدان الوزن الخاص بك، عليك البقاء في هذه المرحلة حتى تصل إلى الوزن الذي ترغب في الوصول له

رابعا : مرحله الاستمرارية:

يمكنك الانتقال إلى هذه المرحلة عندما تصل إلى وزنك المنشود وحينها تستمر في هذه المرحلة متبعا هذا النظام الغذائي مدي الحياة

الطريقة الأولى لعمل رجيم البروتين

السعرات الحرارية: 1120 سعر حراري، والمدة يوم واحد كالتالي:

وجبة الإفطار: شرب 2 كوب ماء على الريق + 4 ملاعق فول بدون أي دهون أو بيضة مسلوقة + كوب زبادي لايت + كوب شاي أو قهوة

بعد ثلاث ساعات: 2 كوب ماء + علبة زبادي لايت أو كوب حليب ( لبن ) صويا

وجبة الغذاء: 2 كوب ماء قبل تناول الوجبة + سمك مسلوق أو مشوي أو دجاج مسلوق أو مشوي أو لحمة حمراء مسلوقة أو مشوية حسب اختيارك بمقدار 150 جرام + نصف كيلو من السلطة الخضراء + كوب لبن صويا محلى بالشيكولاتة

وجبة خفيفة: 2 كوب ماء + كوب زبادي لايت

وجبة العشاء: 2 كوب ماء + 4 ملاعق فول بدون أي دهون + قطعة جبنة مقدار 50 جرام جبن قريش

قبل النوم: 2 كوب من الماء

الطريقة الثانية لعمل رجيم البروتين

السعرات الحرارية: 983 سعر حراري، لمدة يومان كالتالي :

وجبة الإفطار: 2 كوب ماء علي الريق + 4 ملاعق فول بدون دهون أو بيضة مسلوقة + كوب شاي أو قهوة حسب اختيارك

بعد 3 ساعات: 2 كوب ماء + علبة زبادي لايت أو كوب حليب صويا

وجبة الغذاء: 2 كوب ماء + أي نوع بروتين مثل اللحم أو الدجاج أو السمك إما مسلوق أو مشوي بمقدار 150 جرام + ربع كيلو سلطة خضراء

وجبة خفيفة: 2 كوب ماء + كوب زبادي لايت

وجبة العشاء: 2 كوب ماء + بيضة مسلوقة أو مقلية ولكن بدون دهون

قبل النوم: 2 كوب ماء

الطريقة الثالثة لعمل رجيم البروتين

السعرات الحرارية 795 سعر حراري ولمدة ثلاث أيام كالتالي :

الإفطار: 2 كوب ماء علي الريق + قطعة جبن قريش مقدار 50 جم أو 4 ملاعق فول بدون إضافة دهون

بعد ساعتين: 2 كوب ماء + بيضة مسلوقة

الغذاء: 2 كوب ماء + مقدار 100 جم من أي بروتين مشوي أو مسلوق حسب رغبتك

بعد 3 ساعات: 2 كوب ماء + كوب حليب صويا بالشيكولاتة أو الفانيليا كما تريد

العشاء: بيضة مسلوقة + قطعة جبن قريش 50 جم

قبل النوم: 2 كوب ماء

المرحلة الرابعة لعمل رجيم البروتين

السعرات الحرارية: 677 سعر حراري لمدة 4 أيام

الإفطار: 2 كوب ماء + بيضة مسلوقة

وجبة خفيفة: 2 كوب ماء + علبة زبادي خالي الدسم

الغذاء: 2 كوب ماء + 100 جم من أي بروتين كما سبق