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لقائدي السيارات.. نصائح مهمة عن استخدام «زيت المحرك» للحماية من الأعطال

لقائدي السيارات.. نصائح مهمة عن استخدام «زيت المحرك» للحماية من الأعطال
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تواصل- فريق التحرير:

أكد خبير السيارات الألماني “سورين هاينزه” أن زيت المحرك من أبرز العوامل التي تساهم في عمل محرك السيارة بكفاءة عالية، ويحافظ عليه من التلف، حيث يعمل الزيت على منع تآكل الأجزاء الداخلية للمحرك، وتبريده، بالإضافة إلى تنظيفه من الشوائب.

وقدم “هاينزه” عدد من النصائح الهامة لقائدي السيارات عن أهمية استخدام زيت المحرك، من أجل حماية السيارة من الأضرار، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من الزيت لرفع كفاءة عمل المحرك ،موضحاً أنه من الضروري وصول الزيت إلى جميع أجزاء وممرات المحرك الداخلية من أجل القيام بعمله بكفاءة

وحذر الخبير من عدم تغيير الزيت بانتظام، لأنه في حال كان الزيت قديم أو كانت كميته منخفضة فلن يتمكن من أداء وظيفته، مما يعرض المحرك للتلف، لذا يجب فحص الزيت بشكل مستمر للتأكد من منسوبه وجودته.

وكشف “هاينزه” عن الطريقة الصحيحة لقياس الزيت، وهي أن يكون المحرك دافئ حين يتم قياس الزيت، ويتم ذلك بعد السير بالسيارة لمسافة 15 كلم والانتظار خمس دقائق، ثم يتم إجراء القياس  بالإضافة إلى التأكد من جودة الزيت وعدم تحول لونه إلى اللون الأسود.

وأضاف الخبير قائلاً، أن درجة اللزوجة من أبرز الخصائص التي يجب الانتباه لها في زيت المحرك، وأنه يتم تحديدها عن طريق ما يسمى بفئة SAE، وبها يتم تقرير الزيت المناسب.

وأشار إلى أن العلامات الموجودة أمام الحرف W عبارة عن مؤشر على لزوجة درجات الحرارة المنخفضة، وأنه كلما كان الرقم أصغر، كان الزيت أكثر سيولة، وأن ذلك أفضل في درجات الحرارة المنخفضة، ويعني العدد الكبير وراء W ارتفاع اللزوجة، وهو ما يناسب درجات الحرارة العالية.

 

 

 

 

 

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