إليك قائمة أغذية تساعد الجسم على تنشيط وظائف الأمعاء

تواصل – وكالات:

قام علماء ومختصون بتصنيف عدد من الأغذية ضمن قائمة المواد الغذائية التي تساعد على استعادة الغشاء المخاطي للأمعاء، وبالتالي تنشيط وتحفيز وظائف الأمعاء.

وأوضح العلماء أن المواد الغذائية التي صنفوها تشمل جوز الهند والنعناع، والليمون والعليق الأحمر، بالإضافة للمنتجات الغذائية التي أساسها جوز الهند بما فيها الحليب والزبادي لكونها مضادة للفطريات والفيروسات.

وأبانوا -وفقاً لموقع (Focus.de)- أن النعناع يساعد على إزالة أعراض متلازمة القولون العصبي، وهو مهدئ جيد للأمعاء، ويخفف الألم وانتفاخ البطن والإمساك.

وأشار العلماء إلى أن العليق الأحمر يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، حيث تحتوي جرعة واحدة منه على 8 غرامات من الألياف، وهذا يعادل 25% من حاجة الجسم اليومية.

وأدرج الباحثون الليمون في هذه القائمة لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين (C)، الذي يدعم التوازن البكتيري الصحي في الجسم ويسهم في إنتاج الكولاجين – البروتين الضروري لحماية الأمعاء.

