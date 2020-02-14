الحصيني: الكتلة الباردة تغادر المملكة اليوم.. وهذه توقعات الطقس للأيام المقبلة

تواصل – الرياض:

توقع عضو لجنة تسمية المناخ عبدالعزيز الحصيني، انتهاء الكتلة القطبية التي تشهدها أجواء المملكة اليوم الجمعة – بمشيئة الله-، مبيناً أنه يتوقع ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة.

وقال الحصيني: إن موجة البرد التي شهدتها المملكة في الأيام الماضية كانت الأشد منذ عدة سنوات، وتوقع أن يبدأ ارتفاع درجات الحرارة اليوم ويستمر يوم غد السبت.

وأضاف أنه يتوقع أيضا أن تشهد مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية وشمال منطقتي الرياض والمنطقة الشرقية، والمنطقة الجنوبية الغربية، حالة مطرية خفيفة.