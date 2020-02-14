الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تفاصيل جديدة في حادثة وفاة «ضحية الشيول» بمكة

تفاصيل جديدة في حادثة وفاة «ضحية الشيول» بمكة
0

تواصل – فريق التحرير:

استبعدت الجهات المعنية بالعاصمة المقدسة، وجود شبهة جنائية في وفاة موظف بلدية مكة المكرمة أمس الأول، والذي فارق الحياة أثناء عمله ضمن حملة البلدية لإغلاق مصنع كسارة مخالف.

وباشرت شرطة العزيزية التحقيق في الحادثة وسجلت شهادة زملاء المتوفى؛ وما تضمنته محاضر الضبط الخاصة بمرور العاصمة المقدسة، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة، التي أعادت الملف إلى الشرطة لعدم وجود شبهة جنائية حتى الآن.

وكان الموظف قد ركب الشيول المتواجد في المصنع المخالف بعد فرار العمالة، في محاولة لتغيير مكانه، ما أدى إلى انقلابه فلقي الموظف مصرعه، وذلك بشهادة زملائه الذين كانوا برفقته في الجولة البلدية.

مواد ذات صلة

مكة.. حادث على «الدائري الثالث» يُسفر عن إصابات وإعاقة للحركة المرورية

مكة.. حادث على «الدائري الثالث» يُسفر عن إصابات وإعاقة للحركة المرورية

تنبيه من «الأرصاد» لسكان مكة ونجران.. رياح مثيرة للأتربة والغبار حتى الثامنة مساءً

تنبيه من «الأرصاد» لسكان مكة ونجران.. رياح مثيرة للأتربة والغبار حتى الثامنة مساءً

مفاجآت في واقعة شكوى مواطن من تعنت مديره وتهديده بالفصل في جدة

مفاجآت في واقعة شكوى مواطن من تعنت مديره وتهديده بالفصل في جدة

تحرك عاجل من «العمل» بعد تداول مقطع لموظف «مفصول» يبكي بحرقة (فيديو)

تحرك عاجل من «العمل» بعد تداول مقطع لموظف «مفصول» يبكي بحرقة (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>