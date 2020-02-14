تفاصيل جديدة في حادثة وفاة «ضحية الشيول» بمكة

تواصل – فريق التحرير:

استبعدت الجهات المعنية بالعاصمة المقدسة، وجود شبهة جنائية في وفاة موظف بلدية مكة المكرمة أمس الأول، والذي فارق الحياة أثناء عمله ضمن حملة البلدية لإغلاق مصنع كسارة مخالف.

وباشرت شرطة العزيزية التحقيق في الحادثة وسجلت شهادة زملاء المتوفى؛ وما تضمنته محاضر الضبط الخاصة بمرور العاصمة المقدسة، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة، التي أعادت الملف إلى الشرطة لعدم وجود شبهة جنائية حتى الآن.

وكان الموظف قد ركب الشيول المتواجد في المصنع المخالف بعد فرار العمالة، في محاولة لتغيير مكانه، ما أدى إلى انقلابه فلقي الموظف مصرعه، وذلك بشهادة زملائه الذين كانوا برفقته في الجولة البلدية.