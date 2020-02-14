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شاهد.. طرق ماكرة لتهريب الأموال خارج دول الخليج

شاهد.. طرق ماكرة لتهريب الأموال خارج دول الخليج
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر قيام عدد من العمالة الوافدة في دول الخليج بتهريب الأموال خارج تلك الدول بطرق احتيالية ماكرة.

وظهر خلال المقطع، قيام مختصين في تفتيش الأمتعة الشخصية للمغادرين وهم يفتحون كيساً بدا أن فيه عبوات صغيرة من البسكوت وكمية من الفول السوداني.

وتبين بفحص الأكياس وفتحها أنها تحتوي على أموال كثيرة من فئات مختلفة وليس بسكويت في محاولة لتهريب هذه الأموال للخارج.

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