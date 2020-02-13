الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

وزير الداخلية يقرر تعيين 8 محافظين جدد في ‫مكة

وزير الداخلية يقرر تعيين 8 محافظين جدد في ‫مكة
0

تواصل – فريق التحرير:

وافق ‫وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم الخميس، على قرارات بتكليف ثمانية محافظين في منطقة ‫مكة المكرمة وتكليفات في مناصب أخرى.

جاء ذلك بناء على ما رفعه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة ‫خالد الفيصل، بتكليف كل من:محمد القباع محافظًا لـ “القنفذة”، وعمران الزهراني لـ “الليث”، وفهد القثامي لـ “الجموم”، وعبدالعزيز المفرجي لـ”تربة”، ومحمد آل شيبان لـ”ميسان”، وأحمد عبدالدائم لـ”المويه”، وطراد البركاتي لـ”الكامل”، ورجاء السلمي لـ”بحرة”، وناصر السبيعي وكيلًا لمحافظة الطائف، وخالد البقمي أمينًا لمجلس المنطقة.

مواد ذات صلة

تنبيه من «الأرصاد» لسكان مكة والمدينة.. أمطار رعدية ورياح نشطة حتى الـ7 مساءً

تنبيه من «الأرصاد» لسكان مكة والمدينة.. أمطار رعدية ورياح نشطة حتى الـ7 مساءً

مصادر تكشف تفاصيل واقعة تهديد شاب بحرق نفسه في مكة

مصادر تكشف تفاصيل واقعة تهديد شاب بحرق نفسه في مكة

مصادر تنفي تسجيل حالة إصابة بـ«كورونا الجديد» في مستشفى النور بمكة

مصادر تنفي تسجيل حالة إصابة بـ«كورونا الجديد» في مستشفى النور بمكة

مكة.. «التجارة» تعاقب منشأة عرضت منتجات ومستحضرات تجميل مغشوشة

مكة.. «التجارة» تعاقب منشأة عرضت منتجات ومستحضرات تجميل مغشوشة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة