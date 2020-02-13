وزير الداخلية يقرر تعيين 8 محافظين جدد في ‫مكة

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وافق ‫وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم الخميس، على قرارات بتكليف ثمانية محافظين في منطقة ‫مكة المكرمة وتكليفات في مناصب أخرى.

جاء ذلك بناء على ما رفعه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة ‫خالد الفيصل، بتكليف كل من:محمد القباع محافظًا لـ “القنفذة”، وعمران الزهراني لـ “الليث”، وفهد القثامي لـ “الجموم”، وعبدالعزيز المفرجي لـ”تربة”، ومحمد آل شيبان لـ”ميسان”، وأحمد عبدالدائم لـ”المويه”، وطراد البركاتي لـ”الكامل”، ورجاء السلمي لـ”بحرة”، وناصر السبيعي وكيلًا لمحافظة الطائف، وخالد البقمي أمينًا لمجلس المنطقة.