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كوب دافئ من الماء صباحا يقيك من هذه الأمراض

كوب دافئ من الماء صباحا يقيك من هذه الأمراض
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تواصل – وكالات:

ينصح الأطباء بشرب كوب من الماء الدافئ صباحا بدلا من القهوة أو الشاي نظرا لفوائد العديدة على الجسم، ولتفادي أضرار القهوة والشاي على معدة خاوية.

وبحسب موقع “ستاندرد ميديا”، فإن شرب الماء الساخن قبل تناول الفطور، يحقق عدة فوائد، مثل المساعدة على الهضم وتخفيف التعب والراحة من آلام المفاصل واحتقان الأنف.

ويحذر الخبراء من شرب ماء ساخن جدا، لأنه من شأن ذلك أن يصيب الأمعاء بحروق، ويوضحون أن الحرارة المثالية يجب أن تتراوح بين 48 و60 درجة مئوية.

ويضيف المصدر أن الدفء الموجود في الماء يحدث تأثيرا يخلص من الاحتقان لدى الأشخاص الذين يعانون الحساسية، لا سيما أن الشخص الذي يمسك كوب الماء يستنشق البخار المنبعث، ثم يتخلص تلقائيا من الصداع.

ويؤدي البخار المنبعث من كوء الماء الساخن إلى تدفئة جزيئات المخاط، كما يعمل على تخفيف الحموضة في منطقة الحلق من جراء تكون المخاط.

وبفضل هذا الماء الساخن، يصبح هضم الطعام أكثر سهولة وسلاسة، لأن السائل الدافئ ينتقل عبر الأمعاء ويعين على التخلص من الفضلات، كما أنه يؤدي إلى تحلل عناصر صلبة قد تتطلب جهدا ووقتا كبيرين من الجهاز الهضمي.

وبما أن شرب الماء الساخن يقوم بتهدئة الجهاز العصبي، فإنه مفيد جدا للأشخاص الذين يعانون آلاما في المفاصل، وهذا ينطبق أيضا على المصابين بالإمساك وكذلك ينقي الجسم من السموم.

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