متحدث مكافحة الفساد يوضح أبرز الجرائم المرتكبة.. وطريقة التبيلغ عنها (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أحمد الحسين أن لدى الهيئة توجهاً لنشر بيانات بشأن القضايا المضبوطة.

وقال الحسين، في مداخلة هاتفية مع قناة “السعودية”، إن الجرائم التي باشرتها الهيئة تتمثل في جرائم الرشوة والاختلاس وتبديد المال العام واستغلال المنصب الوظيفي، وكذلك سوء الاستعمال الإداري.

وأوضح أن نشر القضايا يتفق مع مبدأ الشفافية الذي تنادي به الهيئة وتعمل بموجبه، لافتاً إلى أن النشر يعتمد على كلّ قضية وملابساتها وصدور الأحكام فيها.

وشدد الحسين على أن السرية متاحة لجميع المبلغين والهيئة تحرص بشكل كامل على السرية بتوجيه رئيس الهيئة التي يؤكدها في كل محفل، مؤكدا أن معلومات الشخص المبلغ لا يطلع عليها إلا المختص وفي أضيق نطاق.

وأشار المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى أن الهيئة تستقبل بلاغاتها عبر تسعة طرق، هي الرقم المجاني (980)، ورقم الواتساب الخاص بالهيئة (00966539980980)، والبريد الإلكتروني (980@nazaha.gov.sa)، والعنوان البريدي، والحضور الشخصي للهيئة أو أحد فروعها، والبرقيات، والموقع الإلكتروني، وتطبيق الهيئة على الهواتف الذكية.

 

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