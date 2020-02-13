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«خبير طقس»: المملكة تشهد ظاهرة مناخية لم تحدث منذ 28 عاماً
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت عدة مدن بالمملكة درجات حرارة متدنية وصلت إلى خمس درجات تحت الصفر خلال الليلتين الماضيتين، وهو طقس غير معهود في المملكة.

ووفقاً لموقع “سكاي نيوز عربية” فإنه في ليلتي الثلاثاء والأربعاء، سجلت مدينة طريف شمالي البلاد، على الحدود مع الأردن، خمس درجات تحت الصفر، بينما هبطت في مدينة حائل شمالي وسط البلاد إلى ثلاث درجات تحت الصفر، أما مدينة عرعر على الحدود مع العراق فسجلت درجتين تحت الصفر.

وشهد هذا الشتاء في المملكة درجات حرارة منخفضة على نحو غير مألوف، إذ وصلت درجات الحرارة في العاصمة الرياض، ليالي الثلاثاء والأربعاء والخميس إلى درجة واحدة، قرابة الفجر.

وقال حسن عبدالله، الخبير في مركز “وسم” للأرصاد الجوية المتخصص في طقس المنطقة العربية، إن المملكة تشهد أقوى موجة باردة منذ العام 2016، لكن هذا الشتاء يشهد أكثر تتابع للموجات الباردة المستمرة منذ شتاء العام 1992.

وأوضح عبد الله، في تصريح لفرانس برس، أن “تتابع الموجات الباردة في هذا الشكل نادر في المملكة “

وأوضح عبد الله أنّ درجات الحرارة سجلت أدنى مستوياتها أيضا في المنطقة الغربية في مدينتي جدة ومكة المعروفتين بجوهما الحار، إذ سجلتا 15 و13 درجة مئوية نهاية يناير الماضي، أي أقل بست درجات من متوسط درجات الحرارة فيهما.

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