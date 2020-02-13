«تصفية» تكشف عن عدد المساهمات العقارية خلال العام الماضي

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كشفت لجنة المساهمات العقارية “تصفية” عن إنهاء “53” مساهمة خلال العام 2019، صرفت على إثرها حقوقا مالية تصل قيمتها إلى “618” مليون ريال، أُودِعَتْ في الحسابات الشخصية لـ “2,044” مساهمًا من المواطنين والمقيمين في المملكة.

وأكدت لجنة المساهمات العقارية “تصفية” إتمام دراسة “203” مساهمات أنهت منها “53” مساهمة، وتصفية “29” مساهمة، كما استثنت اللجنة من أعمالها “24” مساهمة تَبَيّن بعد دراستها أنها خارج الاختصاص؛ في حين وردت “47” مساهمة جديدة تقوم اللجنة بدراسة إمكانية دخولها ضمن نطاق أعمالها من عدمه.

وتحققت هذه الإنجازات للعام 2019 بعد أن قامت اللجنة بمهماتها القانونية، المالية والتسويقية وغيرها؛ ففي الجوانب القانونية أعدت اللجنة “373” دراسة قانونية وشرعية، و”26″ جلسة مساءلة لأصحاب المساهمات، وجرى الترافع في “120” قضية، وانتهت إلى صدور “57” حكما قضائيا بشكل نهائي، كما جرى إصدار “57” سندًا تنفيذيًّا على أصحاب بعض المساهمات العقارية.