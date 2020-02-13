رغم منع وزارة التعليم.. بيع أطعمة تؤثر على تركيز الطلاب بمقاصف مدرسية

تواصل- الرياض:

ذكرت مصادر، أن هناك مدارس لا زالت تفسح المجال للمتعهدين لبيع وجبات غير صحية للطلاب والطالبات، وذلك رغم أن لائحة وزارة التعليم تمنع بيع الأطعمة الضارة في المقاصف المدرسية.

وأشارت المصادر إلى أن بعض هذه المدارس تبيع حلويات تؤثر على نشاط وتركيز الطلاب، خاصة المصابين منهم بفرط الحركة، والمشروبات الغازية والوجبات السريعة، دون أن تخضع للرقابة من قبل بعض الإدارات المدرسية، حسب “مكة”.

وقال طبيب الأطفال الدكتور مازن الشريف: إن التوعية بشأن التغذية في المدارس التي تنطوي على استراتيجيات تربوية وأنشطة تعليمية تدعمها بيئة صحية للأغذية، تساعد الأطفال في المدارس والمراهقين ومجتمعاتهم على تحسين نظمهم الغذائية وخياراتهم بشأنها، وعلى تنمية قدراتهم على التكيف مع التغيير والاضطلاع بدور عناصر التغيير.

وأضاف أنه من الواجب على أولياء الأمور توعية أطفالهم منذ الصغر بالعادات الصحية الغذائية، كما يجب على المدارس أيضا عمل حملات توعوية تربط بين صحة الطلبة وبين نمطهم الغذائي.