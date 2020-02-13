«حساب المواطن» يؤكد: لا يحق للبنوك الحجز أو الاستقطاع من مبلغ الدعم

تواصل – الرياض:

أكد برنامج «حساب المواطن» أن البنوك لا يحق لها سحب الدعم المستحق في حسابات المستفيدين إذا ما كانت هناك متأخرات للقرض.

جاء ذلك في رد البرنامج على استفسار ورد من متابع، عبر حساب «خدمة المستفيدين» بموقع التواصل «تويتر»، إذ تساءل: «هل يحق للبنك أن يخصم من حساب المواطن لوجود متأخرات للقرض؛ علمًا بأنه خصم مرتين 300 ريال؟!».

ورد «حساب المواطن» بقوله: «لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة، بإمكانك تصعيد الشكوى إلى مؤسسة النقد من خلال الرقم8001256666 أو الرابط».