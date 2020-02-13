«التجارة» تكشف عن أبرز السلع التموينية المُصنفة تحت مراقبة الرصد الإلكتروني

تواصل- فريق التحرير:

كشفت وزارة التجارة والاستثمار، أن 13 صنفاً تشمل 116 من السلع التموينية الأساسية والضرورية تحت مراقبة نظام الرصد الإلكتروني لأسعار السلع والمنتجات، كمرحلة أولى.

وأكد عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي للوزارة ، أن المرحلة الأولى في هذا النظام ستشمل أسعارا لـ13 صنفا لسلع تموينية أساسية وضرورية، هي “منتجات الألبان، الدجاج، اللحوم، الأرز، الشاي، القهوة، حليب الأطفال، الدقيق، الهيل، الزيوت، الشعير، الأسمنت، وحديد التسليح”- وفقاُ لـ”الاقتصادية”-.

وقال الحسين “إن المرحلة الثانية من الرصد الإلكتروني ستشمل المخزون والمستودعات في السوق المحلية”، مشيراً إلى أن النظام يتم من خلاله رصد آلي مباشر لأسعار السلع التموينية الأساسية والضرورية في جميع مناطق المملكة.

وأوضح أن النظام الحالي الجديد يهدف إلى تطبيق آلية تقنية للرصد الفوري، ونظام رصد مباشر لأسعار السلع في الوقت والتاريخ أنفسهما، ومراقبة خط سعر السلعة في المناطق والمواسم، إضافة إلى الرقابة والمتابعة الدقيقة للأسعار، مبينا أنه في السابق كان الرصد يتم يدويا ما يتسبب في تأخر وصول البيانات وعدم دقتها.

وحول رصد النظام الإلكتروني، لفت الحسين إلى أن فريق رصد الأسعار في الوزارة يقوم بجولات يومية على منافذ البيع في جميع مناطق السعودية، مشيرا إلى أن مهام الوزارة تكمن في التحقق من وفرة السلع التموينية الأساسية وبدائلها بشكل كاف، والتحقق من جودتها، وضمان استقرار أسعارها في جميع مناطق المملكة.