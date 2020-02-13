إليك 5 أطعمة ومشروبات يحذر الأطباء من تناولها

تواصل – وكالات:

أورد تقرير طبي حديث أبرز أصناف الأطعمة والمشروبات التي يحذر الأطباء من تناولها في كثير من الأحيان، وذلك بسبب خطورتها وأضرارها على صحة الإنسان.

وبحسب نشرة موقع “ذا ديلي ميل” فأن أهم 5 أنواع من تلك الأطعمة والمشروبات تأتي كالتالي:

1- اللحوم المصنعة

يحذر الأطباء من تناول اللحوم المصنعة، مثل البرغر والسوسيس والسجق وغيرها؛ وذلك بسبب احتوائها على نسبة عالية من الدهون والكوليسترول والصوديوم إضافة إلى انخفاض قيمتها الغذائية.

وينصحون بإعداد تلك اللحوم في المنزل مع إضافة البيض والجبن والخضراوات إليها لزيادة العناصر الغذائية في الوجبة.

2- الأطعمة الملونة

يحذر الأطباء من أن الأطعمة الملونة تحتوي على ألوان صناعية مثل الأحمر والأصفر والأزرق، والتي تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان مع مرور الزمن.

3- المقليات

المقليات مثل أصابع البطاطس وشرائح الدجاج المقرمشة، تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والمهدرجة الناتجة عن غليان الزيت، ما يتسبب في ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية والإصابة بأمراض القلب؛ الأمر الذي يحذر منه الأطباء بشكل مستمر.

4- المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة

تؤثر المشروبات الغازية على عملية التمثيل الغذائي، وتزيد من الوزن والسمنة، بسبب احتوائها على نسبة عالية من السكريات والمواد الكيميائية.

ويحذر الأطباء من تناول تلك المشروبات لاحتوائها على كمية كبيرة من الفركتوز والكافيين، كما يضاف إليها بعض المواد المصنعة لإكسابها نكهة ولوناً مميزاً، وهو ما يمكن أن يؤثر على صحة القلب، وقد يؤدي إلى الوفاة المبكرة.

5- الحليب خالي الدسم

يقول الأطباء إن تناول الحليب الخالي من الدسم أو قليل الدسم من المشروبات الجيدة، إلا أن هذا النوع من الحليب يزيد الدهون في الجسم.

ويؤكد الأطباء أن الحليب خالي الدسم يرفع الكوليسترول السيئ، ويفضل استبداله بالحليب ومنتجات الألبان الكاملة الدسم.