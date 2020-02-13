الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«العمل» تكشف عن أكثر المهن توطيناً خلال العامين الماضيين

«العمل» تكشف عن أكثر المهن توطيناً خلال العامين الماضيين
0

تواصل- فريق التحرير:

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن قراراتها المتمثلة في فرض رسوم إضافية على منشآت القطاع الخاص وتفعيل سياسات التوطين الموجهة لتوطين الأنشطة الاقتصادية، نجحت في خروج أعداد كبيرة من القوى العاملة الأجنبية غير المؤهلة، مما أدى إلى ارتفاع نسب التوطين.

ووفقاً لـ” الوطن”، كشفت “العمل” عن نسبة التوطين خلال عامين ففي الفترة من النصف الأول من العام 2017 كانت  16.62%  لترتفع وتصبح  20.3% بالنصف الأول من العام  2019 بنسبة ارتفاع تقدر بـ  3.68%.

وأكدت الوزارة في إحصائيات حديثة، وجود تذبذب في نسب التوطين خلال منتصف السنوات السابقة ليصل إلى نسبة توطين تساوي 20.26% من إجمالي المشتركين في التأمينات والعاملين في القطاع الخاص في النصف الأول من العام الماضي. ويعتبر ارتفاع نسب التوطين مطلباً قد يتم تحقيقه من خلال عدة أدوات، من أهمها الاستمرار في تفعيل سياسات التوطين الصادرة من الوزارة.

وتابعت الوزارة أن عدد المشتركين من المواطنين في التأمينات الاجتماعية وصل خلال النصف الأول من العام الماضي 1.670 مليون مشترك، مقابل 6.578 ملايين مشترك غير سعودي، حيث تمثل نسبة المشتركين الأجانب 79.7% من إجمالي المشتركين بالتأمينات.

يذكر أن عدد الوافدين المغادرين من القطاع الخاص في الربع الثالث من العام الفائت 57665 عاملاً، مقابل 54515 مواطناً جديدا انضموا إلى سوق العمل في القطاع الخاص.

وتوضح البيانات الصادرة عن الوزارة أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، بالإضافة إلى نشاط التشييد، شهدت أعلى نشاطي عمل للمواطنين بنسبة بلغت 43.5%، لتأتي عقبها الصناعة التحويلية 11.46%، ثم أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 6.68%، والتعدين واستغلال المحاجر 6.63%.

 

 

 

 

 

مواد ذات صلة

خبير طقس يتوقع: نهاية موجة البرد القطبية وبداية الدفء غداً

خبير طقس يتوقع: نهاية موجة البرد القطبية وبداية الدفء غداً

تنبيه مهم من «مرور جدة» لقائدي المركبات

تنبيه مهم من «مرور جدة» لقائدي المركبات

«العمل» توضح حقيقة إيقاف صرف المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان

«العمل» توضح حقيقة إيقاف صرف المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان

«الأرصاد» تتوقع: سحب رعدية مُمطرة ونشاط للرياح المثيرة للأتربة على هذه المناطق

«الأرصاد» تتوقع: سحب رعدية مُمطرة ونشاط للرياح المثيرة للأتربة على هذه المناطق

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>