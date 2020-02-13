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بالخطوات..كيفية صرف تعويض من «التأمينات» حال التعطل عن العمل عبر «ساند»

بالخطوات..كيفية صرف تعويض من «التأمينات» حال التعطل عن العمل عبر «ساند»
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تواصل- فريق التحرير:

حدَّدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شروط وخطوات صرف تعويض نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، من خلال نظام ساند، الذي يقدِّم دخلًا شهريًا خلال الفترة الانتقالية الواقعة بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة، حيث يمكن الاستفادة من نظام ساند خلال ٩٠ يومًا من تاريخ الاستبعاد من التأمينات الاجتماعية؛ بشرط تسجيل المشترك في البوابة الوطنية للعمل «طاقات».

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن “ساند” هو نظام تكافلي تعاوني لكل الموظفين المسجلين في المعاشات ونظام التأمينات الاجتماعية، ويُلزم الجميع بالتسجيل فيه مقابل اقتطاع 1% من الراتب المسجل للمشترك، و1% تساعد فيه جهة العمل.

ويقدم نظام ساند للمشترك خدمة التحقق من أهليته لاستحقاق تعويض التعطل عن العمل، ويمكن التقديم للحصول على التعويض بعدة خطوات تتمثل في:

– ادخل على الموقع الإلكتروني للتأمينات.

– اختر الخدمات الإلكترونية.

– اختر التحقق من أهليتك لاستحقاق ساند.

– قم بكتابة رقم الهوية مع رمز الصور.

وحسب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإن نظام ساند يوفر في أول 3 شهور بعد التعطل عن العمل، حصول الموظف على 60% من الراتب المسجل في التأمينات، وفي الـ9 شهور المتبقية من العام يحصل على 50% من الراتب، بحد أقصى 9 آلاف ريال، وبحد أدنى 2000 ريال.

ويُصرف التعويض بواقع 60% من متوسطي السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، بحد أعلى قدره 9 آلاف ريال لمبلغ التعويض، و50% من المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى قدره 7500 ريال.

 

 

 

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