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متحدث الجيش اليمني: مليشيا الحوثي في تقهقر وانهزام

متحدث الجيش اليمني: مليشيا الحوثي في تقهقر وانهزام
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تواصل – واس:

أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي، أن قواته تحقق انتصارات كبيرة في مختلف جبهات القتال، مضيفا أن مليشيا الحوثي الإرهابية في حالة انهيار وتقهقر وانهزام.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن مجلي جدد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، التأكيد على استعداد القوات المسلحة اليمنية ومعها أحرار اليمن كافة لاستكمال تحرير الأرض واستعادة الأمن والاستقرار في كل مناطق البلاد.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في حالة انهيار وتقهقر وانهزام، لافتاً الانتباه إلى أن الجيش اليمني أصبح اليوم أكثر من أي وقت مضى يعرف بدقة كل الطرق المؤدية إلى العاصمة صنعاء والمناطق كافة التي سيطرت عليها المليشيا الحوثية المتمردة.

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