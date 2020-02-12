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«وحش غامض» يثير حالة من الفزع بشواطئ اسكتلندا

«وحش غامض» يثير حالة من الفزع بشواطئ اسكتلندا
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تواصل – وكالات:

قذفت مياه البحر بفعل العاصفة القوية “كيارا”، التي تضرب بريطانيا وأجزاء من أوروبا حاليا، هيكل عظمي لـ”وحش غامض”، أثار حالة من الرعب والفزع بشواطئ اسكتلندا.

وأثار الهيكل العظمي للمخلوق الغريب، الذي عثر عليه الأحد على ساحل أبردينشاير، الفضول، بعد نشر صورته على وسائل التواصل الاجتماعي والمطالبة بمعرفة ماهيته.

واعتقد البعض أنه هيكل عظمي لحوت لفظته مياه البحر بفعل الرياح والأمواج العاتية، أشار البعض مازحا إلى أنه قد يكون “وحش بحيرة نيس” أو “وحش لوخ نس” الشهير في اسكتلندا، والعجيب في الأمر أنه حتى علماء الأحياء البحرية أظهروا ارتباكا حيال هذا المخلوق.

وقال دافيد لوسو الأستاذ في جامعة أبردين إنه سيحتاج إلى مزيد من المعلومات، مضيفا في تصريح لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “للأسف من هذه الصورة لا يمكننا أن نقول الكثير، غير أنه يشبه الحوت من بعض النواحي”، مشددا على ضرورة رؤية لقطات من الجهة الأمامية للمخلوق لتحديد هويته.

كما أثار الهيكل الغريب جدلا بين المتابعين، فقال جيمس تريبينغتون إن المخلوق يشبه الحوت القاتل “أوركا” إلى حد بعيد، أو الدولفين، مشيرا إلى أن الفقاريات الذيلية تبدو ضئيلة مقارنة بحجم هذا المخلوق، لكنه شدد على أنه بالتأكيد ليس سمكة قرش.

واستبعد أندرو موات أن يكون الهيكل العظمي لحوت، وقال: “يبدو العمود الفقري وكأنه مصمم للحركة جانبيا في حين أن الحيتان تتحرك من الأعلى إلى الأسفل”.

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