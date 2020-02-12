شاهد.. تدني درجات الحرارة يُجمد المياه في عدة مدن

تواصل – فريق التحرير:

وثقت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجمّد المياه من شدة البرودة في عدة مدن على مستوى المملكة، بسبب تدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وكانت هيئة الأرصاد قد توقعت أن تشهد مناطق شمال المملكة ووسطها موجة شديدة من البرد لاسيما في المناطق الشمالية.

وفي هذا السياق، قررت إدارات التعليم في بعض المناطق والمحافظات، خلال الأسبوع الجاري، إلغاء الاصطفاف الصباحي وتأخير موعد الحصة الأولى.