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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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ولي العهد يبحث فرص الشراكة مع رئيس منتدى «دافوس»

ولي العهد يبحث فرص الشراكة مع رئيس منتدى «دافوس»
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تواصل – واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم الأربعاء، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” السيد بورغ برينده.

وجرى خلال اللقاء، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالتطورات العالمية والإقليمية ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية، بالإضافة إلى بحث فرص الشراكة بين المملكة والمنتدى وفق رؤية المملكة 2030.

حضر اللقاء، معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير المالية محمد الجدعان، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ومعالي مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد بدر العساكر.

كما حضره من جانب المنتدى نائب الرئيس مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد ميريك دوشيك، ومدير مكتب الرئيس المسؤول عن العلاقة مع المملكة السيد مارون كيروز.

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