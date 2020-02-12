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«مسام» ينتزع 1800 لغماً في اليمن خلال أسبوع

«مسام» ينتزع 1800 لغماً في اليمن خلال أسبوع
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تواصل – واس:

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير 2020م، من انتزاع 1,865 لغمًا منها 11 لغمًا مضادة للأفراد، و 360 لغمًا مضادة للدبابات و 1,493 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 129,348 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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