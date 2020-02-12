إليك أسهل الطرق للعثور على سماعات «أبل» اللاسلكية حال فقدانها

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ابتكرت شركة آبل العديد من الأدوات لمساعدة المستخدمين في العثور على سماعات الرأس اللاسلكية الصغيرة AirPods بسرعة وسهولة.

وواحدة من أسهل الطرق للعثور على AirPods هي استخدام خدمة Find My المدمجة في الشركة، وأفضل ما في الخدمة هو أنك لست مضطرًا لتسجيل السماعات مباشرة مع الخدمة، فإذا كنت تستخدم بالفعل آيفون أو آيباد أو iPod Touch مسجلاً في Find My، فإن توصيل زوج من AirPods بالجهاز سيمكن ميزة Find My لسماعاتك تلقائيًا.

وإذا فقدت السماعات الخاصة بك في مكان قريب نوعًا ما، يمكنك استخدام Find My للعثور عليها بسرعة مرة أخرى، ولسوء الحظ إذا كانت السماعات الخاصة بك خارج النطاق، فلن تتمكن الخدمة سوى من إظهار مكان آخر اتصال، حيث يمكن أن يساعدك ذلك على تتبع السماعات الخاصة بك.

وللعثور على AirPods الخاصة بك باستخدام جهاز آيفون أو آيباد أو iPod touch، اتبع التعليمات التالية:

افتح تطبيق Find My.

اختر علامة تبويب الأجهزة

اختيار AirPods الخاص بك.

وعلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، يمكنك القيام بما يلي بدلاً من ذلك:

انتقل إلى iCloud.com.

قم بتسجيل الدخول باستخدام معرف آبل الخاص بك.

افتح Find iPhone.

اضغط فوق خيار كافة الأجهزة ثم انقر فوق AirPods.

وإذا كنت تعرف أن السماعات في مكان ما بالقرب منك ولكن لا يمكنك تحديد موقعها، فيمكنك استخدام الصوت لتحديد موقعها، فقط اطلب من شخص ما الاتصال بهاتفك المحمول عندما يتعذر عليك العثور عليها، حيث يمكنك جعل السماعات تصدر صوتًا لمساعدتك في العثور عليها، وقد يكون ذلك مفيدًا أكثر من النظر إلى موقع GPS الخاص بسماعات آبل الخاصة بك إذا كنت في منزلك أو مكتبك على سبيل المثال.

وللعثور على السماعات الخاصة بك عن طريق تشغيل صوت ما عليك سوى اتباع التعليمات التالية:

افتح تطبيق Find My.

اختر علامة تبويب الأجهزة

قم باختيار AirPods.

انقر فوق تشغيل الصوت.

وإذا حاولت تحديد موقع السماعات الخاصة بك باستخدام Find My ولكنك اكتشفت أنها غير متصلة بالإنترنت فلن تتمكن من رؤية موقع GPS الخاص بسماعات الأذن أو تشغيل الصوت لمساعدتك في تحديد موقعهم، وستحصل ببساطة على رسالة “لم يتم العثور على الموقع” في التطبيق.

لكن يمكنك الوصول إلى آخر موقع معروف لها، مما قد يساعدك في تضييق نطاق البحث، ويمكنك أيضًا الحصول على إشعار عندما تعود AirPods للاتصال بالإنترنت وذلك في حالة قيام شخص آخر بالعثور عليها وحاول استخدامها.