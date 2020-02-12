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بسبب تسرب غاز.. انفجار لحظي يُسفر عن انهيار منزل على امرأة مسنة بـ«عسير»

بسبب تسرب غاز.. انفجار لحظي يُسفر عن انهيار منزل على امرأة مسنة بـ«عسير»
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تواصل- فريق التحرير:

وقع انفجار لحظي اليوم الأربعاء، بمحافظة عسير إثر تسرب للغاز نتج عنه انهيار منزل، على مسنة في العقد السادس من العمر، وهو ما أدى لإصابتها بحروق بكامل الجسم، وحالتها خطرة.

وباشرت فرق الدفاع المدني بمحايل بلاغاً عن انهيار منزل شعبي شمال المحافظة بقرية القواعد التابعة لمركز خميس مطير، وتم تحريك الفرق اللازمة، وبعد الوصول إلى مكان الحادث تبين أن الحادث عبارة عن تسرب للغاز بالمنزل نتج عنه انفجار لحظي، مما أدى إلى انهيار منزل شعبي به امرأة مسنة تم استخراجها بواسطة الفرق وهي تعاني من إصابات وحروق، وتم نقلها لمستشفى محايل العام وهي في حالة حرجة.

 

 

 

 

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