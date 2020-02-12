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حقيقة صدور حكم نهائي بمعاقبة «متحرش جدة» بغرامة 4 آلاف ريال‎

حقيقة صدور حكم نهائي بمعاقبة «متحرش جدة» بغرامة 4 آلاف ريال‎
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تواصل – فريق التحرير:

‎نفى المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ محمد المطلق، الأنباء المتداولة بشأن صدور حكم نهائي في قضية وافد تحرش بزميلته في العمل بجدة.

وقال المطلق: إنه لم يصدر في القضية حكم نهائي بتغريم الوافد 4 آلاف ريال، مشيراً إلى أن القضية حالياً ستنظر لدى محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة.

وشدد متحدث وزارة العدل على أن الأحكام القضائية (بشكل عام) حازمة في قضايا التحرش، والقضاء في المملكة يواجه مثل هذه الجرائم بما يناسبها في نطاق الحزم والزجر مع الأخذ في الاعتبار ظروف كل قضية من حيث أسبابها وحيثياتها.‎

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