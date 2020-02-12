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حلول نبوية لمشكلات زوجية (1)

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حلول نبوية لمشكلات زوجية (1)
علي بطيح العمري

“قال تعالى: لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ”.. في سيرة الرسول الكريم تجد القدوة لكل طبقات المجتمع، للشباب وللرجال والأزواج، والمربين، والحكام والأئمة…الخ، ولو بحثنا في هذه السيرة سنعثر على ما يعالج أوضاعنا، ويحل مشكلاتنا”.

لو اقتدى الناس بهذا النبي لانحلت الكثير من المشكلات الزوجية الموجودة اليوم، خاصة وأن بعض المشكلات هي نتيجة أسباب عادية يمكن تلافيها لكنها تُركت أو ضُخمت فحصل الفراق والطلاق.

  • تزوج النبي – عليه الصلاة والسلام – 11 امرأة، ومات عن تسع نساء، عاش معهن حياة سعيدة، ورسم صورة أخّاذة للزوج الرائع والزواج الناجح، امتثالاً لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف”، وتطبيقاً لحديثه: “خيركم خيركم لأهله”.

اخترت لكم مواقف وصور للحبيب عليه الصلاة والسلام تمثل علاجاً للمشكلات الزوجية، لعلها تفيد في معالجة أوضاعنا الأسرية، وتعين على التقليل من حالات الشد والجذب في البيوت.

  • في الحديث كان صلى الله عليه وسلم يدخل كل صباح على نسائه امرأة امرأة، يسلم عليهن، فإذا كان يوم إحداهن كان عندها”. وأما في الليل، فربما اجتمعن في بيت واحدة منهن فيأتيهن ويحادثهن ويؤنسهن.

رغم مهام الرسول وهذا العدد الكبير من الزوجات إلا أنه كان يُوجِد وقتاً للجلوس، والحديث مع زوجاته، سواء كن مجتمعات أو منفردات.. اليوم كثيرات يشتكين هجر الزوج لهن لأيام وربما أسابيع، بينما الزوج يجد وقتاً للسهر والخروج مع الأصدقاء.. أيضاً اليوم انتشر ما يمكن نسميه “الطلاق الصامت”، الرجل وامرأته في بيت واحد لكن كل منهما مشغول بعالمه الافتراضي متفاعل مع أصدقائه الإلكترونيين أكثر من إقباله واهتمامه بمن حوله.

  • جاء الرسول الكريم إلى بنته فاطمة فلم يجد علي بن أبي طالب عندها، فسأل عنه قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني، فخرج فلم يقلْ عندي.. فبحث عنه الرسول فوجده نائماً في المسجد، فجعل يمسح عنه الترب ويقول له: قم أبا تراب…  ويؤخذ من الموقف دروس كثيرة..

منها مداراة الصهر واحتواؤه.. وأيضاً عدم التدخل في مشكلات الزوجين من قبل الأهل، فهنا الرسول لم يسأل بنته عن سبب الغضب، ولم يعتب على (علي) مغادرته البيت.

تدخلات الأهل تضخم المشكلات، ولو تركوا التدخل لربما انحلت الأمور. أيضاً الزوجة هنا لم تخرج من بيتها كعادة بعض النساء.. خروجها وكثرة شكواها سبب للخلافات.

انتهت المساحة ونكمل الأسبوع المقبل

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كاتب صحفي

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