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هاشتاق «أخو أخته» يتصدر «تويتر».. قصة طفل يتيم يوصل أخته الصغرى يومياً إلى الروضة (فيديو)

هاشتاق «أخو أخته» يتصدر «تويتر».. قصة طفل يتيم يوصل أخته الصغرى يومياً إلى الروضة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع قصة طفل يتيم يدرس في المرحلة الابتدائية، بعد أن دأب على الاهتمام بأخته «ليان» والسؤال الدائم عن مستواها الدراسي بالرغم من صغر سنه بعد وفاة والديهما.

وأطلق مغردون هاشتاق “#اخو_اخته” الذي تصدر ترند تويتر في المملكة خلال فترة وجيزة، حيث أكد رواد “تويتر” أن ما يقوم به الطفل “زايد” مثالًا يحتذى به في تحمل المسؤولية لكل طفل فقد أباه في سن مبكرة.

وبحسب المُعلمة عزيزة البلوي رائدة النشاط في إحدى روضات منطقة تبوك، فإن زايد داوم على اصطحاب أخته يومياً من البيت إلى الروضة، كما يداوم على السؤال عن مستواها الدراسي.

وفي سياق متصل، قرر مدير تعليم منطقة تبوك إبراهيم العمري، تكريم الطفل “زايد” وشموله ضمن برنامج الرعاية بإدارة تعليم منطقة تبوك.

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