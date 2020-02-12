بالصور.. مواطنون يتكفّلون بزواج عامل بنجالي ويوفرون له سكناً خاصاً بـ«عسير»

تواصل- فريق التحرير:

ضرب أهالي عسير مثالاً يحتذى به في التعايش وفعل الخير، حيث تكفّل مواطنون بمنطقة عسير بتزويج عامل بنجالي من زميلته البنجالية وتأمين سكن خاص لهما، جميعهم يعملون بمستشفى عسير المركزي، حيث تمّ الاحتفال بزواجهما، أمس، وفقاً للعادات والتقاليد المتبعة لأهل الجنوب.

وظهر العريس ويُدعى محمد ياسين، وهو يرتدي الزي السعودي مع البشت وحوله عددٌ من أصدقائه بمستشفى عسير.

وأقام منسوبو الشرطة والمرور بمستشفى عسير المركزي، المناسبة للعامل الذي يعمل لديهم وحضر المناسبة عددٌ من أقارب العريس، وتمّ تقديم بعض الهدايا له ومعونة مادية، كما حضر المناسبة عددٌ من رجال الأمن وكوادر طبية بمستشفى عسير.