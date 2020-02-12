بالفيديو.. «التجارة» تُطلق نظام الرصد الإلكتروني لأسعار السلع

تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، عن إطلاق نظام الرصد الإلكتروني لأسعار السلع والمنتجات، الذي يمكن الوزارة من الوقوف ميدانياً على الأسعار، عبر مراقبيها المنتشرين في كافة أرجاء المملكة.

وبثت وزارة التجارة مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق خدمة المسح الإلكتروني للأسعار، حيث أظهر كيفية إجراء المسح الإلكتروني ورصد أسعار السلع والمنتجات ميدانياً من قبل مراقبي الوزارة.

كما تم تزويد كل مراقب بنظام المسح الإلكتروني، وبمجرد إدخال السجل التجاري للمحل تظهر كل السلع التي لدى المحل، فيضيف المراقب السلعة والسعر الموضح عليها، فيرسل تلقائياً وفوراً تقريراً بالمسح إلى الوزارة.