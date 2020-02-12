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معارض صيني يُفجر مفاجأة بشأن عدد وفيات ومصابي فيروس «كورونا»

معارض صيني يُفجر مفاجأة بشأن عدد وفيات ومصابي فيروس «كورونا»
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تواصل- فريق التحرير:

كشف المعارض الصيني الملياردير جيو وينجي – الذي يعيش بالولايات المتحدة الأمريكية-، عن مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بأعداد ضحايا فيروس كورونا الجديد، حيث أعلن أن عدد وفيات الفيروس المستجد أكبر بكثير مما أعلنت عنه الحكومة الصينية.

ووفقاً لموقع قناة ” الحرة” ذكر «وينجي» أن لديه وثائق تؤكد أن عدد الوفيات وصلت إلى 50 ألفًا، وأن عدد الإصابات بلغ 1.5 مليون حالة في مدينة ووهان وحدها، مؤكدًا أن هذا عدد الإصابات المؤكدة وليس الموجودين تحت الملاحظة أو في الحجر الصحي.

وأشار إلى أن السلطات الصينية وضعت 250 مليون شخص في الحجر الصحي. وزعم المعارض الصيني أن لدى الحكومة الصينية محارق للجثث تعمل على مدار الساعة، تحرق 1200 جثة يوميًّا.

وكانت السلطات الصينية أعلنت صباح اليوم، وصول عدد وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 1112 حالات، بزيادة قدرها 99 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وأعلنت ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالمرض إلى نحو 44 ألفًا في عموم الصين، منها 33 ألف حالة في مدينة ووهان.

 

 

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