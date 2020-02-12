الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تنبيه من «الأرصاد» لسكان مكة ونجران.. رياح مثيرة للأتربة والغبار حتى الثامنة مساءً

تنبيه من «الأرصاد» لسكان مكة ونجران.. رياح مثيرة للأتربة والغبار حتى الثامنة مساءً
0

تواصل- فريق التحرير:

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم الأربعاء، من أتربة مثارة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على العاصمة المقدسة ومحافظات: (جدة، والطائف، والقنفذة، والليث، وأضم، والجموم، والخرمة، والمويه، وتربة، وميسان، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة)، موضحة أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما نبّهت الهيئة اليوم، من رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، ثار، حبونا، يدمة، شرورة)، تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميعَ إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

 

 

 

مواد ذات صلة

توقعات «الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة وسحب رعدية ممطرة على هذه المناطق

توقعات «الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة وسحب رعدية ممطرة على هذه المناطق

تعرّضا لحادث انقلاب.. العثور على جثتي شابين بجوار مركبتهما بطريق الحواجات في مكة

تعرّضا لحادث انقلاب.. العثور على جثتي شابين بجوار مركبتهما بطريق الحواجات في مكة

«الأرصاد» تنبّه: أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة

«الأرصاد» تنبّه: أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة

توقعات «الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة وسحب ممطرة على هذه المناطق

توقعات «الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة وسحب ممطرة على هذه المناطق

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>