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تعرّف على مزايا مكبر الصوت الذكي الجديد من «سامسونج»

تعرّف على مزايا مكبر الصوت الذكي الجديد من «سامسونج»
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تواصل- فريق التحرير:

عرض موقع ماكس وينباخ الإلكتروني، الذي سرب العديد من التفاصيل الرئيسية الأخرى حول منتجات سامسونج القادمة، صوراً لمكبر الصوت الذكي الجديد Galaxy Home Mini.

ووفقًا للصور التي نشرها موقع وينباخ، من المتوقع أن يحتوي مكبر الصوت الذكي الجديد على إمكانيات التنشيط الصوتي مثل حالة الطقس أو تشغيل الموسيقى، إضافة إلى مجموعة من أدوات التحكم الذكي.، كما تشير التسريبات أيضاً إلى أن المستخدمين سيتمكنون من استخدام المساعد الصوتي من سامسونج لتشغيل أجهزة أخرى من خلال المكبر الصوتي، مثل التلفزيون.

وسيستخدم Galaxy Home Mini ما يعرف بوظيفة مكبر الأشعة تحت الحمراء للتحكم بالأجهزة غير المتصلة فعلياً بالإنترنت. وستحل هذه الميزة محل جهاز التحكم عن بعد باستخدام إشارات الأشعة تحت الحمراء لتنفيذ الأوامر المرسلة لتكون أداة تحكم مخصصة، ويمكن أن تعمل مع الأجهزة التي تقع على بُعد 40 قدماً من المكبر.

وأشارت التسريبات أيضاً إلى أن إطلاق المكبر الذكي الجديد سيتم في كوريا الجنوبية في الثاني عشر من فبراير الجاري، وستبلغ تكلفته 83 دولاراً أمريكياً، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

 

 

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