هل تشعر بألم في الوجه؟.. إليك الأسباب

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قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب إن آلام الوجه لها أسباب عدة مثل الصداع العنقودي والصداع النصفي والمتاعب النفس جسدية.

وأضافت أنه قد ترجع آلام الوجه إلى ما يعرف “بألم العصب ثلاثي التوائم” المعروف أيضاً باسم “العصب الخامس”، وهو أحد أعصاب المخ الرئيسية يقع على جانبي الوجه ويتفرع إلى ثلاثة فروع تغذي ثلاث مناطق، هي: الجبهة ووسط الوجه والفك.

وأكدت الرابطة الألمانية أنه يتعين على المريض تدوين توقيت الإصابة بالألم ونوع النوبات وعرضها على طبيب أعصاب لمساعدته في تشخيص السبب الحقيقي الكامن وراء آلام الوجه ومن ثم تحديد طريقة العلاج السليمة.