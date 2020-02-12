توقعات الطقس.. سحب رعدية ورياح نشطة و«حرارة تحت الصفر»

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة انخفاضا مستمرا في درجات الحرارة على المنطقة الشرقية والقصيم والرياض ونجران، اليوم الأربعاء، بمشيئة الله.

وتضمنت التوقعات هبوب رياح نشطة سطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من الرياض والمنطقة الشرقية ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

كما توقعت الأرصاد إمكانية أن تكون السماء غائمة جزئياً وتتخللها سحب ممطرة ويتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.

أما عن درجات الحرارة، توقعت الأرصاد أن تُسجل جازان أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة بـ28 درجة مئوية، فيما يمكن أن تسجل حائل ورفحاء أدنى درجات الحرارة والتي تصل إلى 3 درجات تحت الصفر مئوية.