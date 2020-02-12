تطورات قضية «العامل المفصول».. المدير المتهم بفصله يرد ويكشف مفاجآت (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قال الشاب عبدالمجيد الزهراني، إنه موظف في إحدى الشركات الشهيرة كمدير منطقة والتي شكا أحد موظفيها بفصله تعسفيا في مقطع فيديو متداول وأثار حالة من الجدل.

وقال الزهراني “إنه خريج يحمل بكالوريوس في إدارة الموارد البشرية وبدأ مع الشركة كبائع ووصل لمنصب مدير منطقة”.

وعلق المواطن الزهراني على المقطع الذي تم تداوله بقوله “إنه يتفهم ردود أفعال الناس وتعاطفهم مع شكوى العامل، مضيفا أنه كان يتمنى شيء واحد فقط وهو أن يتبينوا قبل أن يتعرضوا له البعض بالسب والشتم والتهديد، من غير وجود أي دليل”.

وتابع أن العامل أخذ الجوال وقام بالتصوير ونشر المقطع على مواقع التواصل، موضحا أنه اجتمع معه أكثر من مرة وحاول تحفيزه، ووعده العامل بالالتزام وكل مرة يتم الاشتباك معه يتخذ نفس الأسلوب في الفيديو من البكاء وما إلى ذلك.

وعن اليوم الذي حدثت فيه المشكلة قال إنه راجع كاميرات المحل وخلال دوامه الرسمي كان المحل مغلق تقريبا نصف الدوام، مضيفا أنه مضطر كمدير أن يطبق القوانين الملتزم بها في مثل هذه الحالات.

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أعلنت أمس الثلاثاء، عن نتائج التحقيق حول مقطع فيديو لمواطن يعمل بفرع إحدى الشركات التجارية الشهيرة بجدة، يشكو خلاله من تعنت مديره ضده وتهديده له بالفصل.

وقالت الوزارة، إن الموظف لم يُفصل من عمله، موضحة أن الإنذارات الموجهة له كانت بسبب إغلاقه للمنشأة أثناء ساعات العمل الرسمية.

وأشارت وزارة العمل، إلى أنها أخذت التعهد اللازم على المنشأة بعدم اتخاذ أي إجراء ضد الموظف إلا بما يتوافق مع أنظمة العمل.

وأضافت الوزارة أن المشرف الذي ظهر في المقطع هو مواطن سعودي وليس وافدا كما يدعي الموظف صاحب الشكوى.