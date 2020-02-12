طريقة تفعيل جميع شبكات «وايرلس» دون إدخال الرقم السري (فيديو)

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شرح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، طريقة سهلة للدخول على أي شبكة “وايرلس” دون الحاجة لإدخال الرقم السري في كل مرة.

ونشر الحمادي في مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أوضح من خلاله أنه بإمكان المستخدم عبر هذه الطريقة الدخول على أي شبكة وايرلس دون ما يضطر لإدخال الرقم السري بشكل مستمر، فقط يقوم بتصوير الرمز عبر كاميرا الجوال ويتيح ذلك الدخول على الشبكة مباشرة، سواء في البيت أو العمل”.

وأوضح عبدالعزيز الحمادي أنه يمكن الحصول على رمز أو شفرة الرقم السري من خلال هذه الخدمة عبر هذا الموقع (اضغط هنا).