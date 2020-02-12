الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«BP Doctor».. ساعة ذكية تقدم المشورة الصحية

«BP Doctor».. ساعة ذكية تقدم المشورة الصحية
0

تواصل – وكالات:

أماطت شركة YHE اللثام عن ساعتها الذكية BP Doctor الجديدة، التي تمتاز بالعديد من الوظائف الحيوية مثل قياس ضغط الدم وتشبع الأكسجين وتقلب معدل نبضات القلب، وبالتالي توفر العديد من المعلومات الصحية للمستخدم.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن ارتفاع ضغط الدم يعتبر من عوامل الخطر المهمة، والتي تؤدي إلى الكثير من المشكلات الصحية مثل الأزمات القلبية والسكتات الدماغية والفشل الكلوي وغيره، ويمكن قياس ارتفاع ضغط الدم بسهولة في الساعات الذكية، ويعتمد على نفس المبدأ المعروف في أجهزة قياس ضغط الدم؛ حيث يتم نفخ وسادة صغيرة، والتعرف على ضغط الدم بواسطة المستشعرات.

وأكدت الشركة أن مستشعرات القياس تعمل بدقة، ويتم دعمها بواسطة خوارزميات اكتشاف جيدة، وبالتالي فإنه يمكن مقارنة دقة قياسات الساعة الذكية بدقة الأجهزة الطبية، ولا تقتصر وظائف الساعة الذكية الجديدة على قياس ارتفاع ضغط الدم فحسب، بل يمكنها اكتشاف تقلب معدل نبضات القلب، وتصف هذه القيمة المسافة بين نبضات القلب، وتساعد في قياس مستوى التوتر، وهو ما يمثل أهمية كبيرة للرياضيين، كما تعمل الساعة الذكية BP Doctor الجديدة على تحليل النوم وتسجل درجة التشبع بالأكسجين.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للساعة الذكية الجديدة على شاشة لمسية AMOLED قياس 1.4 بوصة تعمل بدقة 320 x 360 بيكسل، وتأتي بنظام تشغيل يعتمد على FreeRTos، وتمتد فترة تشغيل البطارية حتى 5 أيام، كما تتمكن الساعة الجديدة المصنوعة من الفولاذ من عرض الإخطارات.

مواد ذات صلة

«هونور» تطلق ساعة ذكية جديدة.. مزايا رائعة وبطارية مدهشة

«هونور» تطلق ساعة ذكية جديدة.. مزايا رائعة وبطارية مدهشة

لعشاق المغامرات.. «غارمن» تطلق ساعتها الذكية «Marq Commander»

لعشاق المغامرات.. «غارمن» تطلق ساعتها الذكية «Marq Commander»

«Ego» ساعة ذكية لعشاق الرياضة من «لينوفو».. تعرف على مواصفاتها

«Ego» ساعة ذكية لعشاق الرياضة من «لينوفو».. تعرف على مواصفاتها

«بولار» تطلق أفخم ساعاتها الذكية.. إمكانات هائلة وتصميم جذاب

«بولار» تطلق أفخم ساعاتها الذكية.. إمكانات هائلة وتصميم جذاب

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة