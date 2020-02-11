الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

أطلق عليه «كوفيد 19».. الصحة العالمية تشكل خلية أزمة لمواجهة «كورونا»

أطلق عليه «كوفيد 19».. الصحة العالمية تشكل خلية أزمة لمواجهة «كورونا»
0

تواصل – واس:

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس عن تشكيل خلية أزمة لمواجهة فاشية كورونا، برئاسة الدكتور مايكل ريان المدير التنفيذي لبرامج الطوارئ في المنظمة، وذلك للتنسيق بين وكالات الأمم المتحدة المختلفة خلال الاستجابة للوباء، وأنه تم إطلاق اسم “كوفيد 19” على فيروس كورونا التاجي الجديد الذي تفشي في الصين، عاداً أن الأوبئة هي العدو الأول للعالم وأن آثارها الاجتماعية والاقتصادية قد تسبب دمارا يتخطى الأثر المفزع للإرهاب.

وعقدت منظمة الصحة العالمية في جنيف أول أيّام المنتدى العالمي للبحوث والابتكار الذي يستمر على مدي يومين، لتعبئة العمل الدولي للاستجابة لفيروس كورونا، بالتعاون مع جمعية الأبحاث العالمية من أجل التأهب للأمراض المعدية، شارك فيه 400 من كبار العلماء، ووزارات الصحة، وممولي الأبحاث وتطوير اللقاحات والعلاجات والتشخيصات، بهدف وضع فيروس كورونا على أولوية جدول أعمال الأبحاث.

ووضع خطة للتأهب تسمح بالتفعيل السريع لأنشطة البحث والتطوير الخاصة بالأوبئة، والتعجيل بتوفير الأدوية واللقاحات لإنقاذ الأرواح، وتجنب تحول فيروس كورونا إلى أزمة أوسع نطاقا.

وقد أوفدت المنظمة فريق من الخبراء الدوليين في مجالات علوم الأوبئة والمختبرات والبحث والتطوير إلى الصين للإعداد للمهمة الدولية، والإجابة عن عدة أسئلة مهمة، منها خصائص الفيروس.

وسيعمل الفريق مع نظرائهم في الصين لزيادة فهم الفاشية وتوجيه جهود الاستجابة الدولية.

مواد ذات صلة

تعرف على أفضل أنواع «الأقنعة» للوقاية من فيروس كورونا

تعرف على أفضل أنواع «الأقنعة» للوقاية من فيروس كورونا

تنبيه مهم من «الصحة» للمواطنين والمقيمين بشأن الوقاية من فيروس «كورونا»

تنبيه مهم من «الصحة» للمواطنين والمقيمين بشأن الوقاية من فيروس «كورونا»

«الصحة» تُنهي عزل شقيقتين هنديتين.. الفحوصات أثبتت عدم إصابتهما بـ«كورونا»

«الصحة» تُنهي عزل شقيقتين هنديتين.. الفحوصات أثبتت عدم إصابتهما بـ«كورونا»

ارتفاع حصيلة وفيات «كورونا» إلى 805 أشخاص

ارتفاع حصيلة وفيات «كورونا» إلى 805 أشخاص

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>