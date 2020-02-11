قبل ساعات من إطلاقه.. تعرف على مواصفات هاتف سامسونج الجديد S20

تواصل – وكالات:

ساعات قليلة وتطلق شركة سامسونج سلسلة هواتفها الجديدة المرتقبة S20 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفيما يلي آخر المعلومات بشأن أول هاتف رائد من سامسونغ لعام 2020:

1- سعر الهاتف

قد يصل سعر هاتف Galaxy S20 Ultra إلى 1200 دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يتوافق سعر سلسلة Galaxy S20 Ultra بشكل أو بآخر مع سعر سلسلة iPhone 11. وقد تم التحقق من سعر النموذج الأساسي لجهاز S20 يوم الجمعة عندما ظهر على Amazon AE بسعر 3112.72 درهماً إماراتياُ أي ما يعادل حوالي 847 دولاراً.

2- مواصفات S20

شاشة AMOLED مقاس 6.2 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز

الكاميرات: 12 ميغابيكسل رئيسية، تليفوتوغرافي 64 ميغابكسل مع تقريب بصري 3x، ميغا رايد 12 ميغا بكسل

كاميرا أمامية ذات فتحة أحادية بدقة 10 ميغابكسل

ذاكرة الوصول العشوائي 128 غيغابايت

بطارية 4000 مللي أمبير

معالج كوالكوم 865

3- مواصفات نموذجي Galaxy S20 Plus/ Plus 5G

شاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز

الكاميرات: 12 ميجابكسل، تقريب 64 ميجابكسل وزوم رقمي 3x، مستشعرات فائقة الدقة 12 ميجابكسل، مستشعر وقت الطيران

كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل

مساحة تخزين 128 جيجابايت

ذاكرة الوصول العشوائي 12GB

بطارية بقوة 4500 ميلي أمبير مع شحن سريع بقوة 25 واط

معالج كوالكوم 865

4- مواصفات Galaxy S20 Ultra 5G

شاشة AMOLED مقاس 6.9 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز

الكاميرات: كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وتقريب 48 ميغابكسل مع تكبير بصري 10 ومستشعرات فائقة الدقة 12 ميغابكسل، ومستشعر وقت الطيران

كاميرا أمامية بعرض 40 ميغابكسل

مساحات تخزين داخلية 128 جيغا بايت، و265 غيغا بايت، و512 جيغا بايت

بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة مع شاحن سريع اختياري بقدرة 45 وات

معالج كوالكوم 865

5- الألوان

من المتوقع أن يأتي الجهاز الجديد بالألوان التالية: الأسود والرمادي والأزرق السماوي والوردي. وبحسب موقع إيشان أغاروال فإن هاتف S20 الأساسي سيأتي باللون الرمادي والوردي والأزرق، في حين سيأتي S20 Ultra باللونين الأسود والرمادي، وS20 Plus باللون الأسود والرمادي والأزرق.

6- الميزات الجديدة

من المتوقع أن يحتوي الجهاز الجديد ميزة quick share التي تسهل نقل الصور وملفات الفيديو والملفات الأخرى من الهاتف إلى أجهزة متوافقة أخرى، مثل ويندوز 10، وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية من سامسونغ.

7- تاريخ إطلاق S20

أعلنت شركة Samsung رسمياً عن إطلاق سلسلة هواتف S20 يوم 11 فبراير (شباط) في قصر الفنون الجميلة في سان فرانسيسكو. ومن المتوقع أن تقوم سامسونغ أيضاً بالكشف عن هاتفها الثاني القابل للطي، والذي ربما يطلق عليه Galaxy Bloom.