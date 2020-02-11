تعرف على أفضل أنواع «الأقنعة» للوقاية من فيروس كورونا

تواصل – وكالات:

يؤكد خبراء الصحة، أن الأقنعة والكمامات تعد ذات أهمية بالغة لمنع انتشار الأمراض بين الأشخاص لاسيما فيروس كورونا الجديد.

وفي هذا السياق أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية قائمة بأهم الأقنعة والكمامات المتوفرة في الأسواق، وميزاتها وقدرتها على الوقاية من الفيروسات، على النحو التالي:

قناع جراحي ثلاثي الطبقات

جميع الأقنعة الجراحية مصنوعة من ثلاث طبقات، تعمل مثل الورق النشاف لامتصاص القطرات التي قد تخرج من الأنف أو الفم. وتوفر الأقنعة بعض الحماية لأنها تستعمل لمنع القطرات السائلة من النفاذ، وتحد من انتقالها في الهواء. ومع ذلك فإنها لا تمنع الجزيئات

الأصغر من النفاذ، وتترك العينين مكشوفتين، مما قد يؤدي إلى انتقال الفيروسات عبر العينين.

قناع ورقي بصمام

يعتقد بأن هذا القناع مضاد للفيروسات والإنفلونزا، وهو مصنوع من ورق مرشح سميك، ويمكن استخدامه ليوم واحد فقط قبل رميه. وبحسب الخبراء فإن القناع لا يمكن أن يقفل منطقة الأنف والفم بشكل كافٍ لمنع الفيروسات. وهو لا يحمي من التقاط فيروس كورونا لأنه يحتوي على صمام للتنفس مما يجعله ممراً محتملاً للفيروسات.

قناع بمرشح مطاطي

هذا القناع مصنوع من مادة مطاطية ناعمة، ويحتوي على مرشحات على جانبي الأنف لفحص أي جزيئات واردة، بما في ذلك الفيروسات. كما يحتوي على صمام في منتصفه لتسهيل التنفس. وبحسب الخبراء، قد يكون من غير المريح ارتداء هذا القناع كل يوم، ولكنه أكثر حماية من الأقنعة المذكورة آنفاً بالنسبة للمستخدم.

قناع الغاز مع نظارات مدمجة

يحتوي على نظارات واقية ومرشحات غاز مدمجة، ويعتبر خياراً مثالياً للاستخدام العسكري، للحماية من الغازات السامة. غير أنه ليس خياراً جيداً لتفادي الفيروسات لأنه لا يحتوي على الفلتر المناسب .

قناع شبكي مقولب

يحتوي على شبكة من الخارج، أما من الداخل فيحتوي على طبقة من مادة مرنة رقيقة تسهّل عملية التنفس. وبحسب الخبراء، فإن القناع يوفر حماية جيدة ضد الفيروسات. ولكن الصمام الذي يحتوي عليه قد يساهم في إخراج الفيروسات من أنف المصاب الذي يرتديه.

قناع قابل للطي خفيف الوزن

قناع قابل للطي يسهل حمله، ويوفر درجة عالية من الحماية ولكن الفيروسات قد تخرج من صمامه.

قناع الغبار والضباب

بحسب الخبراء فإن هذا القناع يوفر حماية لتصفية الجزيئات غير السامة فقط مثل الغبار. ولا يحتوي القناع على صمام، ويساعد على احتواء السعال والعطس ومنع انتشاره، وإبقاء الفيروسات داخله.