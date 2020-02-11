النوم المتقطع.. عادة صحية أم لا؟

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يُعتبر النوم المتقطع من أهم التحديات التي تواجه الآباء والأمهات الجدد والعاملين بنظام الورديات والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الحصول على نوم متواصل مدة 8 ساعات، وتبين الأبحاث أن النوم المتقطع كان شائعا في الماضي، ولكن لا يُعد أى خلل فى دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية أمرا صحيا أو عمليا

النوم المتقطع، ما هو؟

يُعد النوم المتقطع نمط مختلف للنوم، حيث تنقسم فترة النوم إلى جزئين مع وجود فترة من الاستيقاظ بينهما، ووجدت الأبحاث دليلا على أن الأجيال السابقة كانت تنام بهذه الطريقة، فينامون فترة زمنية معينة بعد غروب الشمس ثم يستيقظون مدة ساعة أو ساعتين من الوقت، وغالبا ما كانوا يقضون هذا الوقت في حالة من الاسترخاء، ثم يعودون إلى النوم مرة ثانية حتى الصباح، ويتبع الآن بعض الناس نفس الجدول الزمني للنوم المتقطع مع الاستيقاظ مدة معينة في النصف وقضاء هذا الوقت في التفكير والقراءة والتأمل أو العمل، وقد وجد بعض الأشخاص النوم المتقطع مثمرا ومتناسبا معهم، ولكن يبقى من الصعب القيام به إذا كان لدى الشخص أسرة أو وظيفة يجب أن يذهب إليها كل يوم.

هل النوم المتقطع يُعد أمرا صحيا؟

تشير الأبحاث إلى أن الاستيقاظ في منتصف الليل أمر طبيعي، وقد يكون جيد للشخص، ولكن لا يتفق الأطباء مع هذا الأمر، فيقولون أن النوم المتقطع كان أمرا طبيعيا للأجيال السابقة، ولكن اليوم أصبح تقسيم النوم إلى فترات زمنية أمر صعب وغير عملي وفي بعض الأحيان مدمر، فمعظم الناس اليوم ليس لديهم الوقت الكافي للنوم على فترتين، وربما في نهاية المطاف لا يحصلون على عدد ساعات النوم الذي يحتاجونه حيث تشير الأبحاث إلى أن النوم ما بين أربع إلى خمس ساعات لا يكفي، وصحيح أن أثاره قد لا تظهر على صحة الانسان على الفور، ولكن إذا استمر الشخص في اتباع هذا النمط في النوم فسوف يؤثر ذلك على صحته فى المستقبل، فأى خلل فى دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية قد يؤثر على الوظائف الحيوية فى جسم الانسان، ومن الممكن أن يؤدي إلى مشاكل طبية خطيرة

النوم المتقطع، كيف يمكن أن يؤثر على صحة الانسان؟

يُعد تقسيم النوم إلى فترات زمنية في اليوم كالقيلولة أو غيرها فكرة سيئة لأن البالغين بحاجة إلى ٧ ساعات على الأقل من النوم المتواصل ليلا، لذلك يمكن أن يكون هناك عواقب وخيمة إذا قلّ عدد هذه الساعات، فعند الحرمان من النوم يحدث ما يلي:

تغيير في التمثيل الغذائي

زيادة مستوى الهرمونات التي تجعل الانسان يأكل أكثر ويزيد في الوزن

تأثير على قدرة التعلم والذاكرة

اضطرابات المزاج

زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وأمراض القلب

النوم المتقطع غير الصحي، ما هي أعراضه؟

إذا أراد الشخص أن يغير نمط نومه المعتاد، فيجب أن يراقب ظهور أي علامات أو أعراض غير اعتيادية بسبب محاولاته لتقليل ساعات نومه أو محاولة البقاء مستيقظا رغم شعوره بالتعب والارهاق، لذلك يجب الانتباه إلى ظهور بعض الأعراض مثل:

صعوبة التركيز

تغيير في المزاج

النعاس المفرط أثناء النهار

النوم في الوقت الخطأ، كالنوم في الصف أو أثناء القيادة

النوم المتقطع والنوم الصحي، ما الأفضل؟

تُظهر الدراسات أن البالغين الذين ينامون باستمرار من ٧ إلى ٨ ساعات متواصلين كل ليلة يعيشون أطول، وقد يختلف عدد الساعات الضروري للنوم الصحي من شخص إلى آخر، فيحتاج معظم البالغين إلى حوالي ٨ ساعات من النوم ليلا، فى حين أن أخرون يحتاجون إلى ٦ ساعات، وقد يحتاج البعض الأخر إلى ١٠ ساعات، ولكن الجميع بحاجة إلى النوم الصحى غير المتقطع ليلا، وهذا يعني الحصول على قسط كافي من النوم ليلاً بشكل يومى لأنه أمر ضروري لصحة الجسم بشكل عام، فالنوم العميق يجدد وينشط الجسم، كما أن مرحلة حركة العين السريعة التي تحدث خلال النوم تنشط المخ

كيف يمكن للأمهات الجدد والعاملين بنظام الورديات أن يحصلوا على نوم صحي؟

فى حال كان عمل الشخص أو وجود طفل حديث الولادة في الأسرة يجبره على النوم على فترات متقطعة، يجب أن يحاول الحصول على النوم الذي يحتاجه، فمثلا يجب على الوالدين الجدد تقسيم المهام الليلية ومحاولة النوم عند نوم طفلهما، كما يجب أن يحاولوا تعويض الساعات المفقودة التي لم يناموا فيها في الليلة التالية، أما بالنسبة للعاملين بنظام الورديات فيجب أن يلتزموا بجدول ثابت للنوم حتى في عطلة نهاية الأسبوع، لذلك يجب على الجميع أن يخصصوا وقتا ثابتا للنوم لإنه أولوية للحفاظ على نمط حياة صحي

ماذا عليّ أن أفعل إذا استيقظت في الليل؟

إذا استيقظت في منتصف الليل، فلا داعي للقلق، فقط تجنب النظر في عقارب الساعة وحاول العودة للنوم مرة ثانية، أما إذا كنت لا تستطيع أن تنام مرة أخرى، فافعل شيئا يساعدك على الاسترخاء مثل قراءة كتاب، ولكن ابتعد عن الكمبيوتر والتلفزيون، فالأضواء الصناعية التي تصدر من الالكترونيات تحفز المخ وتؤثر على إيقاع الساعة البيولوجية للجسم، لذلك اجعل الاضاءة خافتة في الليل دائما

تذكر دائما أنه في كل مرة تضحي بساعات نومك يجب أن تعوضها حين تسنح الفرصة، فإذا فقدت ساعتين من النوم ليلة الأحد حاول الحصول على ساعتين إضافيتين في ليلة الاثنين مثلا، وكأنه دين عليك يجب أن تقضيه، فصحتك تعتمد على ذلك، أما إذا كنت تعانى من النوم المتقطع بشكل يؤثر على حياتك اليومية، فتحدث إلى طبيب لعلاج هذه المشكلة.