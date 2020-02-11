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«الشورى» يطالب «التعليم» بدراسة السماح لأساتذة الجامعات بممارسة الأعمال الحرة

«الشورى» يطالب «التعليم» بدراسة السماح لأساتذة الجامعات بممارسة الأعمال الحرة
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تواصل – فريق التحرير:

طالب مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، وزارة التعليم بدراسة إمكانية السماح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بممارسة المهن الحرة في مجال اختصاصهم.

وأشار المجلس، خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء بالعاصمة الرياض، إلى أن تلك الخطوة تعمل على تعميق خبرات أعضاء هيئة التدريس، وترفع من جودة أدائهم التعليمي، وفق ضوابط تضمن فاعلية وانضباطية التنفيذ.

يذكر أن لجنة الشؤون التعليمية في الشورى كانت قد أوضحت أن التوصية حال إقرارها ستساعد الجامعات في التغلب على معضلة تسرب الكفاءات المميزة منها.

وتابعت اللجنة أن العمل في المهن الحرة بمجال التخصص ينعكس إيجاباً على أداء أعضاء هيئة التدريس وخبراتهم المهنية، مبينةً أن إقرار تلك التوصية سيساهم في الحد من ممارسة هذه المهن من قبل غير المتخصصين وأصحاب الشهادات الوهمية.

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