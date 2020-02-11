«الخطوط السعودية» تعلن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس.. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن توفر وظائف شاغرة بمحافظة جدة بمسمى مستشار قانوني مساعد (Associate, Legal Councel) لحملة البكالوريوس وفق الشروط التالية: (سعودي الجنسية-حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (القانون) أو في تخصص ذي صلة- إتقان اللغة الإنجليزية – لا يشترط الخبرة.

وبالنسبة للوثائق المطلوب إرفاقها عند التقديم: (صورة الهوية الوطنية -صورة المؤهل العلمي مع السجل الأكاديمي – صورة شهادة الخبرة (إن وجدت .-صورة المعادلة من وزارة التعليم للشهادات الصادرة من خارج المملكة.

وللتقديم من خلال الرابط التالي (هنا) آخر موعد للتقديم 24 فبراير 2020 م.