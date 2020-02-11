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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الخطوط السعودية» تعلن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس.. الشروط ورابط التقديم

«الخطوط السعودية» تعلن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس.. الشروط ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن توفر وظائف شاغرة بمحافظة جدة بمسمى مستشار قانوني مساعد (Associate, Legal Councel) لحملة البكالوريوس وفق الشروط التالية: (سعودي الجنسية-حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (القانون) أو في تخصص ذي صلة- إتقان اللغة الإنجليزية – لا يشترط الخبرة.

وبالنسبة للوثائق المطلوب إرفاقها عند التقديم: (صورة الهوية الوطنية -صورة المؤهل العلمي مع السجل الأكاديمي – صورة شهادة الخبرة (إن وجدت .-صورة المعادلة من وزارة التعليم للشهادات الصادرة من خارج المملكة.

وللتقديم من خلال الرابط التالي (هنا) آخر موعد للتقديم 24 فبراير 2020 م.

 

 

 

 

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