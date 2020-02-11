مشكلة جديدة تواجه مستخدمي نظام «ويندوز 7» تمنعهم من إغلاق أجهزتهم

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أنهت عملاق البرمجيات في العالم “مايكروسوفت” الدعم رسميا عن نظام التشغيل ويندوز 7 إلا أنها قد تضطر لإطلاق تحديثات جديدة لحل بعض المشاكل بأجهزة مستخدمي النظام القديم.

وكانت مايكروسوفت قد أطلقت تحديثا منذ فترة والذي أصلحت فيه مشاكل الخلفية السوداء لمستخدمي نظام التشغيل ويندوز 7، إلا أنها على ما يبدو قد تقوم بنفس الأمر وتطلق تصحيحا مجانيا لنظام التشغيل.

وخلال اليومين الماضيين، أبلغ عدد كبير من مستخدمي نظام التشغيل ويندوز7 أنهم أصبحوا غير قادرين على إيقاف أو حتى إعادة تشغيل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم ، وبدلا من ذلك، تظهر رسالة على أجهزتهم نصها بأنهم لا يملكون الإذن لإغلاق جهاز الكمبيوتر، وانتشرت الشكاوي من قبل عدد كبير من المستخدمين عبر تويتر و ريديت.

وعلى الرغم من عدم وضوح سبب المشكلة، إلا أن البعض يعتقد أن تحديث أدوبي الأخير هو السبب، وإلى أن تقوم مايكروسوفت بحل المشكلة قد يلجأ البعض لسحب القابس من الكهرباء لإغلاق جهاز الكمبيوتر.

ولخل هذه المشكلة ، عرض موقع Bleeping Computer بعض الحلول لتلك المشكلة، حيث يمكن استخدام الأزرار CTL+ALT+DEL لتظهر لك نافذة وتختر منها زر الباور الموجود في الركن الأيمن السفلي من الشاشة، أيضا يمكن إنشاء حساب أدمن جديد.

ومن المحتمل أن تطرح شركة مايكروسوفت تحديثا مجانيا جديدا لمعالجة تلك المشكلة، وإذا كنت أحد مستخدمي ويندوز 7 فنوصيك بالترقية للنظام الجديد حتى لا تواجه مشكلات أخرى.