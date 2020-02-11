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تعرف على فوائد الحجامة للرجال والنساء

تعرف على فوائد الحجامة للرجال والنساء
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تواصل- فريق التحرير:

أكد الأطباء أن للحجامة فوائد عديدة للرجال والنساء، لا سيما علاج العقم والذي يعرف طبياً أنه عدم القدرة على إنجاب طفل بعد مرور عام من الزواج، بالرغم من عدم وجود موانع خارجية، ويأتي هنا دور فوائد الحجامة للنساء والرجال في زيادة الخصوبة لدى النساء.

كما يستخدم البعض العلاج بالحجامة مع استخدام تقنية الوخز بالإبر ، ويستخدم العلاج بالحجامة في الغالب في فترة الصباح، حيث تكون مستويات الطاقة أكثر قوة، كما سيطلب منك المختص الاستمرار على العلاج لمدة 6 أشهر على الأقل عن طريق جدول محدد سابقاً.

ويعتقد الأطباء أن أنسب مواعيد الحجامة يكون في اليوم الخامس من الدورة الشهرية وحتى اليوم الـ 11. التبويض ، ويبدأ العلاج من اليوم الـ 12 من الدورة الشهرية وحتى اليوم الـ 16 عندما يحدث التبويض. طور أصفري ، وتبدأ الجلسة العلاجية فيه من اليوم الـ 17 من الدورة الشهرية ويستمر حتى اليوم الـ 28.

يرى بعض الخبراء المختصين في هذا العلاج أن فوائد الحجامة للنساء من شأنها أن تساعد على حل المشكلات التي تخص الإنجاب وتسبب العقم حيث تحفز الحجامة من عملية الإباضة ،وتساعد في علاج الاختلالات في الغدة الدرقية.

كما تساعد الحجامة في التخلص من الانسداد والالتهاب في قناة فالوب وإزالة المشكلات التي تحدث في الطور الأصفري. وعلاج مشكلات بطانة الرحم ومنها الالتهاب ,وتساهم الحجامة أيضاً في علاج الشعر الزائد في جسم المرأة الناتج عن خلل هرموني

وبالنسبة للرجال تساعد الحجامة في تحسين إنتاج الحيوانات المنوية، وعلاج مشكلات البروستاتا. وعلاج التهابات الجهاز التناسلي ،وعلاج التهاب الأوردة في كيس الصفن.

ويرى خبراء أن العلاج بالحجامة له فوائد أيضاً أنه عند لجوء الزوجين إلى التلقيح الصناعي كوسيلة للإنجاب حيث تساهم في نجاح هذا العلاج وذلك من خلال المساعدة على تنظيم الهرمونات الأنثوية.

ويساعد على التقليل من الضغط والتوتر، ويحسن من وصول الدورة الدموية إلى الرحم.

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