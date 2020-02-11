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الصين: ارتفاع حصيلة «كورونا» إلى 1016 حالة وفاة وأكثر من 42 ألف إصابة

الصين: ارتفاع حصيلة «كورونا» إلى 1016 حالة وفاة وأكثر من 42 ألف إصابة
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تواصل – وكالات:

أعلنت، السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا حصدت حتى اليوم أرواح 1016 شخصاً في الصين القارية، بينما تخطى عدد المصابين بالوباء في البلاد 42600 شخص، بعدما سجلت حوالي 2500 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إن الوباء أصاب حتى اليوم 42 ألفا و638 شخصاً في الصين القارية (خارج هونغ كونغ وماكاو)، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات من جراء الفيروس 1016.

ونقلت “فرانس برس” عن اللجنة قولها إن الساعات الأربع والعشرين الأخيرة سجّلت 108 حالات وفاة جديدة، 103 منها في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في أواخر ديسمبر.

وخارج الصين القارية سجّلت حتى الاثنين، حالتا وفاة فقط بالفيروس، إحداهما في هونغ كونغ والأخرى في الفلبين.

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