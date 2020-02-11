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إمارة عسير تعلن العثور على قائد «طائرة الرش» بعد سقوطها بمنطقة وعرة

إمارة عسير تعلن العثور على قائد «طائرة الرش» بعد سقوطها بمنطقة وعرة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة عسير، العثور على قائد طائرة الرش التي هبطت اضطراريًّا أمس، في منطقة وعرة بإصدار تهامة، الواقعة بين محافظتي النماص والمجاردة.

جاء ذلك في بيان إلحاقي، نشرته الإمارة على حسابها الرسمي عبر تويتر صباح اليوم الثلاثاء، بشأن الطائرة التابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة عسير محمد بن دوسري، أن «عمليات البحث استمرت طوال الليلة الماضية عن طريق فرق الإنقاذ المدنية في موقع الحادث، وتم العثور على قائد الطائرة في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، في أحد المواقع المنحدرة أسفل موقع هبوط الطائرة، وهو بصحة جيدة، وتم إسعافه ونقله للمستشفى للاطمئنان على صحته، وسيتم إعلان كافة التفاصيل لاحقًا».

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