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بالصور.. دوريات حرس الحدود تعثر على مواطنيْن فُقدا في صحراء الربع الخالي

بالصور.. دوريات حرس الحدود تعثر على مواطنيْن فُقدا في صحراء الربع الخالي
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تواصل- فريق التحرير:

تمكن رجال حرس الحدود بقطاع البطحاء بالمنطقة الشرقية أمس الاثنين من العثور على مواطنَيْن بعد الإبلاغ عن فقدانهما في صحراء الربع الخالي.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، الرائد عمر بن محمد الأكلبي، أنه عقب تلقي مركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) بلاغاً من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع البطحاء من مواطن، يطلب فيه البحث عن والده وعمه، وهما كبيران في السن، ويعانيان مشكلات صحية، وذلك بعد انقطاع الاتصال بهما منذ يوم الأحد الماضي إثر تعلُّق مركبتهما، وتعطلها بالكثبان الرملية بعمق (٢٠ كم) غربًا في صحراء الربع الخالي.

وأضاف: “على الفور تم تكليف ثلاث دوريات من قطاع حرس الحدود بالبطحاء، ترافقها سيارة إسعاف، بمهمة البحث عن المفقودَين، بعد تحديد موقعهما طبقًا للبلاغ، وتم العثور عليهما -ولله الحمد- اليوم الاثنين؛ إذ عثرت الدوريات على المفقود الأول عند موقع المركبة، وبعد اقتفاء الأثر عُثر على المفقود الثاني على بعد (١٢ كم) من موقع المركبة، وهما بصحة جيدة -ولله الحمد-، وتم إخراج المركبة العالقة، ونقل المفقودَين إلى أحد المراكز الطبية القريبة للاطمئنان على حالتَيْهما الصحيتَيْن”.

وأهاب “الرائد الأكلبي” بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية إلى اتباع الأنظمة والتعليمات، وتوخي الحذر، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لتقديم المساعدة اللازمة، متمنيًا السلامة للجميع.

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