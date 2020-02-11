تحرك عاجل من «العمل» بعد تداول مقطع لموظف «مفصول» يبكي بحرقة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مع مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل ظهر خلاله موظف بإحدى الشركات، يشكو من تعرضه للظلم.

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنه إشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لتظلم موظف من إحدى الشركات، توضح الوزارة أنه تم الوقوف على الحالة من قبل إدارة التفتيش وجاري التحقق واتخاذ الإجراءات اللازمة”.

يذكر أن الموظف ظهر في مقطع فيديو متداول شكا من تعرضه للفصل التعسفي بعد قرابة ست سنوات قضاها في الشركة.

وتصدر وسم (#مظلوم_شركه_ميد) اهتمامات المغردين السعوديين على “تويتر” مطالبين بسرعة تدخل الجهات المسؤولة ورفع الظالم عن الموظف بعد التحقق من صدق موقفه.