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مسؤول بالمالية يكشف سبب عدم إلغاء رسوم المرافقين (فيديو)

مسؤول بالمالية يكشف سبب عدم إلغاء رسوم المرافقين (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية، عبد العزيز الفريح، سبب استمرار الرسوم على مرافقي الوافدين وعدم صدور قرار بإلغائها.

وقال الفريح، خلال حديثه لبرنامج “بودكاست سقراط” ردا على سؤال “لماذا لم تُلغَ رسوم المرافقين مع أن الوافدين يصرفون المال في البلد وعندما فُرضت الرسوم رحّلوا مرافقيهم وصاروا يحوّلون الأموال إلى الخارج؟”، إن هذا السؤال يعبّر عن وجهة نظر يقدّرها.

وأضاف أن فرض الرسوم على المرافقين كان ضمن منظومة معينة تهدف إلى معالجة وجود أبناء الوافدين.

ولفت إلى أن للرسوم مستهدفات أخرى منها محاولة تقليل أعداد الوافدين الذين لا حاجة لوجودهم، وإعطاء مجال لشباب الوطن للحصول على الفرص الوظيفية.

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